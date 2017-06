Burgerlebnis und Bauernherbst

Was ist ein Eachtling, wie schmeckt Schöpsernes, und

wo wachsen Eierschwammerl? Diese Rätsel lassen sich im Bauernherbst im Salzburger Lungau auf besonders genussvolle Weise lösen. Mauterndorf, das zwischen Radstädter Tauern und Nockbergen in einer der sonnigsten Regionen Österreichs liegt, bietet einen idealen Stützpunkt für aktive Ausflüge und kulinarische Stippvisiten. Bis in den Spätherbst hinein lockt die vielfältige und ursprüngliche Natur zu Wanderungen oder Radtouren. Hier werden zahlreiche Bräuche bei traditionellen Veranstaltungen wie Almfesten und Schafabtrieben gepflegt. Regionale Spezialitäten wie etwa ein Braten vom Almschaf, das „Schöpserne“, schmecken dabei besonders gut.

Eierschwammerl und Eachtling

Eierschwammerl, wie Pfifferlinge hier heißen, haben zwischen Juli und September Hochsaison. Sie sind aber nicht nur im Moos der Wälder des Unesco Biosphärenparks Salzburger Lungau, sondern auch auf den Speisekarten von Almen, Hütten und Gasthöfen zu finden. Den Titel „Österreichische Genussregion“ hat sich der Lungau mit einer schmackhaften Kartoffel, dem Eachtling, verdient. „Eachtling selber klauben“ kann man beispielsweise am 16. September beim Restbauer in Begöriach. Unter www.mauterndorf.at gibt es weitere Informationen zur Region sowie zu allen Veranstaltungen und Übernachtungspauschalen.

Zeitreise für Nachwuchs-Ritter

Mauterndorf mit seinem historischen Ortskern bietet kleinen und großen Gästen ganzjährig spannende Urlaubserlebnisse. In der sommerlichen Ferienzeit (Juli und August) haben sie die Wahl zwischen täglich wechselnden und größtenteils kostenlosen Familienprogrammen. Mittelpunkt ist dabei unter anderem die mittelalterliche Burg, wo sich Ritter-Junioren und Nachwuchs-Burgfräulein auf dreistündige Zeitreisen begeben, sich verkleiden, ihre Geschicklichkeit bei Turnieren beweisen und mittelalterliche Tänze ausprobieren können. Im Rahmen der Langen Nacht auf der Burg (28. Juli, 4.,11. und 18. August) findet unter anderem eine Feuershow im Burghof statt, und in der Burgschenke gibt es – auf Voranmeldung – einen Ritterschmaus.(djd).

Foto: djd/Tourismusverband Mauterndorf/www.guenterstandl.de