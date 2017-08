In Otterndorf an der Nordsee kommt die ganze Familie auf ihre Kosten

Die Kinder sind gar nicht mehr vom Strand und aus dem Wasser wegzulocken, während der Vater vielleicht am liebsten im Fahrradsattel – immer mit Meerblick auf dem Deich entlang – seine Fitness trainieren möchte. Und Mama? Sie will möglicherweise einfach nur mal einige Stunden auf einer Bank oder in einer der Strandkabinen auf den Horizont schauen, um die Weite und Ruhe des Meeres zu genießen. Ein Familienurlaub ist eine feine Sache, allerdings prallen in den schönsten Wochen des Jahres auch sehr unterschiedliche Erwartungen und Vorlieben aufeinander. Gut, wenn das Urlaubsziel genug Abwechslung für alle bietet: In Otterndorf an der niedersächsischen Nordseeküste etwa kommen alle Generationen auf ihre Kosten. Immer inklusive ist der Blick auf den weiten Horizont und den steten Wechsel von Ebbe und Flut.

Ferienspaß auf und an dem Wasser

Den Geheimnissen des Watts kann man ganz nah kommen. Eine geführte Wattwanderung ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Und während die Kinder sich danach am liebsten beim Buddeln im Sand oder im Wasser vergnügen, können die Eltern einfach entspannen. Der weite Grünstrand mit den charakteristischen Strandkabinen bietet alle Voraussetzungen zum Relaxen und Sonnenbaden. Direkt hinter dem Deich schließen sich zwei Badeseen und die Freizeitanlage See Achtern Diek an. Hier haben die Jüngsten ihr Reich mit allen Attraktionen, von der Wassermatschanlage bis zum Kletterschiff und einer Riesenrutsche. Mehr Informationen und nützliche Urlaubstipps enthält das kostenfreie Urlaubsmagazin, das unter www.otterndorf.de erhältlich ist.

Auf den Spuren der Hanse

Aber auch die Kultur- und Shoppingfans finden in Otterndorf Abwechslung. Ein Bummel durch die historische Altstadt versetzt den Besucher in die Zeit der Hanse. Neben dem Historischen Rathaus und den Museen im Kranich- oder Johann-Heinrich-Voß-Haus lädt zum Beispiel die Otterndorfer Puppenstube mit über tausend Puppen, Teddys und Plüschtieren zu einem Besuch ein. Empfehlenswert ist zudem eine Stadtführung, bei der sich die Gäste auf die Spuren des historischen Otterndorfs begeben.(djd).

Foto: djd/www.otterndorf.de