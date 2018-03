Neues Spa- und Badekonzept in Bad Bocklet

Trinken, treten, meditieren heißt es künftig in Bad Bocklet im Bäderland Bayerische Rhön. Mit der Wiedereröffnung seines renovierten Spa- und Badehauses wird in dem Staatsbad in der Bayerischen Rhön nun eine zeitgemäße Interpretation der Wassertherapie nach Sebastian Kneipp angeboten. „Kneipp 3.0“ heißt das Konzept, das die traditionelle Lehre des bekannten Pfarrers mit moderner Medizin und klassischer Kurmedizin kombiniert. Im neu konzipierten Kneipp-Bereich können die Gäste bei innerlichen und äußerlichen Anwendungen die wohltuende Wirkung von Europas stärkster Stahlquelle erfahren. Weiterführende Tipps, wie das prickelnde Heilwasser beispielsweise gegen Erschöpfung wirken kann, hält das Verbraucherportal ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/erschoepfungssyndrom bereit.

Entdeckungsreise durch die Kneipp’sche Wasserwelt

Ausgewiesene Kneipp-Mediziner und Therapeuten bieten den Gästen in Bad Bocklet ein maßgeschneidertes, ganzheitliches Behandlungsprogramm, das auf fünf Säulen beruht. Neben Wassertherapie mit der Balthasar-Neumann-Quelle gehören eine ausgewogene Ernährung, Anwendungen mit natürlichen Heilkräutern, moderate Bewegungstrainings sowie Ruhephasen für die innere Balance zum Angebot. Der spirituelle Gedanke spielt dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Er spiegelt sich auch im Eröffnungsarrangement „Kneipp 3.0 … Kneipp frisch erleben“ wider. Erfrischende Kneippgüsse, abendliche Kräuterwickel und Kneipp-Wellnessmassagen werden von spiritueller Meditation ergänzt. Unter www.kurhaus-bad-bocklet.de sind weitere Informationen zu den Pauschalarrangements zu finden.

Wassertreten im örtlichen Heilwasser

Nicht nur im Spa- und Badehaus, sondern auch im Kurpark stehen Becken zum Wassertreten und für Armbäder zur Verfügung, die zumeist mit Bad Bockleter Heilwasser gefüllt sind. Vor allem beim Baden entfaltet die Stahlquelle ihre besondere Wirkung: Die Bläschen der natürlichen Kohlensäure legen sich wie ein Polster um den Körper, massieren und entkrampfen die Muskeln und öffnen sanft die Poren der Haut, sodass die Mineralien aufgenommen werden können. Dieser Prozess wirkt sich auch anregend auf Lymphfluss und Stoffwechsel aus, um Giftstoffe auszuscheiden und den Blutdruck zu senken. Aufgrund ihres hohen Eisengehalts hat sich die Quelle auch bei Eisenmangel und Frauenkrankheiten bewährt.(djd).

Foto: djd/Kurhaus Bad Bocklet