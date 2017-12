Städtetrips mit Glücksgarantie

Klar! Las Vegas ist ein Mekka für Glücksspieler und lockt seit Jahrzehnten Touristen aus der ganzen Welt an. Wenn Sie dem Glücksspiel nicht abgeneigt sind, dafür aber nicht gleich über den großen Teich fliegen möchten, dann machen Sie doch Halt in einem dieser drei deutschen Casinos und kombinieren Sie Ihren Aufenthalt mit einem Städtetrip. Hier erfahren Sie mehr!

Kultur und Glücksspiel? Baden-Baden macht’s möglich

Die internationale Bäder- und Kulturstadt Baden-Baden lockt Touristen und Einwohner nicht nur mit kultureller Zerstreuung im Fabergé Museum, dem Bramshaus oder dem Stadtmuseum. Die „Sommerhauptstadt Europas“, wie sie bereits von den alten Römer genannt wurde, zählt auch das beeindruckende „Casino Baden-Baden“ zu seinen Sehenswürdigkeiten. Schon Marlene Dietrich war sich nach einem Besuch im Casino sicher, dass es sich hier um das „schönste Casino der Welt“ handelt. Das Casino Baden-Baden bietet neben Französischem und Amerikanischem Blackjack auch die Möglichkeit, bei einer Runde Poker sein Glück zu versuchen. 140 Slot Machines, Touchscreen Automaten, Video Slots und Video Roulette gehören zu den neueren Investitionen des bereits über 150 Jahre alten Casinos und lassen das Spielerlebnis alles andere als eingestaubt wirken.

Seit jeher geschätzt – Spielbank Wiesbaden

Schon Persönlichkeiten wie Fjodor Dostojewski, Richard Wagner und Elvis Presley verbrachten in der Spielbank Wiesbaden die ein oder andere Stunde ihres Lebens und wurden vom Glücksspiel mit Sicherheit genauso in den Bann gezogen wie heutige Besucher. Die Spielbank beeindruckt nicht nur mit ihrer beachtlichen Außenfassade, sondern auch mit ihrem Angebot an Casinospielen, wie den Klassikern Roulette, Blackjack und Poker. Im Joker’s Restaurant kann man sich vor, während oder nach dem Spiel mit einer Mahlzeit stärken oder aber in der K1 Bar einen leckeren Drink genießen. Mit Ausnahme einiger Feiertage stehen dem Glückssucher die Pforten ganzjährig offen. Sollten Sie jedoch einmal zu spät kommen, dann verzagen Sie nicht: Neben wertvollen Tipps, die Ihre Gewinnchancen beim nächsten Spiel steigern, gibt es bei Roulette Geeks, dem Experten für Online Roulette Strategien, auch noch einen Willkommensbonus, den Sie direkt auf der Seite einlösen können.

Stadt der vielen Möglichkeiten – Berlin

Neben Currywurst und Co hat Berlin natürlich noch viel mehr zu bieten. Da ist es Ehrensache, dass die Stadt, die niemals schläft auch über ein Casino – genaugenommen, über die Spielbank Berlin verfügt. Seit dem 1. Oktober 1975 war die Spielbank im Ortsteil Charlottenburg angesiedelt bis sie am 2. Oktober 1998 in den Stadtteil Tiergarten (Marlene-Dietrich-Platz) umzog, wo sie dem Besucher auch heute noch zum Geldsegen verhilft oder ihn ins Verderben stürzt. Die Spielbank bietet 11.000 Quadratmeter Fläche und ist in das Casino Royal und ins Casino Leger unterteilt. Neben Roulette und Blackjack wartet der Poker Floor außerdem mit dem größten Poker Angebot Deutschland auf.

Denken Sie aber stets daran, Glücksspiel mit Bedacht zu betreiben. Denn wie ein altes Sprichwort es treffend formuliert: „Die Kart und die Kanne machen manchen zum armen Manne.“



Img: Pixabay, 1005854, katjasv