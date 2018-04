Sylt laufend entdecken

Einen Ortsbummel, eine Radtour oder auch eine geführte Wanderung durchs Watt, das zweimal am Tag trockenfällt – das hat wohl jeder Sylt-Urlauber schon einmal unternommen. Aber die Inselerkundung mit dem persönlichen Sportprogramm zu verbinden, das ist neu. „Sightseeing Run“ heißt der Trend, der auch auf Deutschlands nördlichster Insel Einzug hält. Begleitet von einem ortskundigen Guide können Läufer reichlich Kilometer machen und dabei ihre Fitness trainieren – obendrein erhalten sie noch viele Informationen zu Sehenswürdigkeiten und der Ortsgeschichte.

Inseltour mit Muskelkraft

Die erfahrene Läuferin und Personal Trainerin Gabriele Pechiny bietet den Sightseeing-Lauf regelmäßig in List auf Sylt, am nördlichsten Punkt des Eilandes, an. Naturerlebnis und Wissenswertes zur Dorfgeschichte vermittelt sie den Urlaubern gerne auf schweißtreibende Art. Die 90-minütigen Touren führen auch zu Geheimtipps und abgelegenen Plätzen, ebenso sind individuelle Touren möglich. Geeignet ist die sportliche Ortsbesichtigung im Laufschritt für alle Personen, die gut eine zehn bis zwölf Kilometer lange Laufstrecke bewältigen können. Tickets gibt es ausschließlich vor Ort, Termine und mehr Informationen unter www.list-sylt.de. Hier ist auch das „Urlaubsmagazin 2018“ mit vielen weiteren Anregungen für einen unvergesslichen Urlaub an der Nordsee kostenfrei erhältlich.

Sportlich-aktiv auf dem Wasser

Gerade für Sportler hat List auf Sylt so einiges zu bieten – Weite und viel Natur inklusive. Nicht nur beim Lauftraining, sondern auch im Fahrradsattel lässt sich das Sightseeing individuell mit dem Training kombinieren. Erst recht auf ihre Kosten kommen alle Wassersportler, etwa die Kite-Surfer, die sich mit Vorliebe an der Lister Westküste tummeln. Direkt an der offenen Nordsee sind stets eine frische Brise und Brandung vorhanden. Und wer sich gerne per pedes bewegt, kann auch die Lister Wanderdünen erkunden. Bis zu zehn Meter pro Jahr legen diese zurück. Während der Saison starten ab List auf Sylt regelmäßig geführte Wanderungen. Maximal 25 Wanderer dürfen auf der zweieinhalb Stunden langen, exklusiven Tour dabei sein.(djd).

Foto: djd/Kurverwaltung List auf Sylt