Wie kann man am besten dem stressigen Alltag entfliehen? Ganz klar, entweder am Strand oder mit Wellness – oder noch besser: Mit einer Kombi aus beiden! Genau aus diesen Gründen sind diese Top 5 Wellnesshotels in Holland am Meer das perfekte Ziel für Erholungssuchende.

Die Wellnesshotels haben ein unglaubliches Angebot an traumhaften Poollandschaften, eine breite Auswahl an Sauna-Typen und viele weitere Specials. Durch die Kombination aus Spa und der traumhaften Lage in Küstennähe steht einem entspannten Wochenende in einer der Wellness-Oasen nichts mehr im Weg.

Pure Wellness im Hotel van Oranje – Autograph Collection



Am Rande des wunderschönen Badeortes Noordwijk zwischen Amsterdam und Den Haag liegt das Hotel van Oranje – Autograph Collection direkt am weißen Strand. In diesem Luxushotel hat man die Möglichkeit, sich vollkommen zu entspannen und dabei den exzellenten All-in Service zu genießen.

Wenn morgens die Sonne aufgeht, erwacht man im luxuriösen Hotelzimmer mit traumhaftem Ausblick auf die Küstenstadt Noordwijk aan Zee, den schönen Boulevard oder den Nordseestrand.

Man kann ein komplettes Wochenende in dem großen Spa-Bereich des Hotels verbringen. In den verschiedenen Saunen kommt man zur Ruhe und die Sonnenbänke erhalten die Sommerbräune auch in der kälteren Jahreszeit. Das größte Hotel-Wellenbad von Europa verspricht eine Menge Spaß und auch das Dampfbad, der Nebelgarten und sprudelnde Whirlpools sind die perfekte Ergänzung für ein komplettes Wohlfühlprogramm.

In diesem Wellnesshotel am Meer kann man zwischen mehreren Restaurant und Bars für die kulinarische Verwöhnung auswählen. Bei Sonnenschein ist die Terrasse ein wunderschöner Ort für ein Gläschen Wein mit Ausblick auf den Strand und die Wellen.

Entspannte Auszeit im Boutique Hotel Texel



Das luxuriöse Boutique Hotel Texel auf der holländischen Insel Texel entführt in eine traditionelle Wohlfühl-Welt. Denn allen Spa-Liebhabern steht hier ein Wellness-Bereich der typischen Texelaner-Art zur Verfügung.

Das Hotel bietet Behandlungen auf natürlichen Weise an, denn es ist bekannt für seine Wollbad-Anwendungen. Hierbei liegt man in einer Krippe, eingewickelt in Texeler Schafswolle. Die Wolle speichert die Körperwärme und entspannt dadurch die Muskeln, zudem wird durch das Wollfett die Haut zart und samtig.

In den gemütlichen Hotelzimmern möchte man sich sofort in das luxuriöse Bett kuscheln, denn die Bettdecke besteht auch aus Texeler Schafswolle, ganz umweltschonend von der Insel. Die köstlichen Gerichte des hoteleigenen Restaurants locken aus den Zimmern in das Restaurant des Wellnesshotels. Hier werden saisonal wechselnde Menüs aus Produkten des nahen Bauernhofs „Hoeve Nieuw Breda“ serviert. Nach dem Essen kann man die wunderschöne Insel-Natur bei einem Rundgang durch die Dünen genießen.

Urlaubsfeeling deluxe im Hotel Zuiderduin



In Egmond aan Zee weht einem die Meeresbriese um die Nase, der perfekte Platz also für einen Urlaub am Meer im Hotel Zuiderduin. Dieses Hotel ist top ausgestattet mit einem großen Schwimmbad, Sauna, Wellness Center, Sport-Zentrum und sogar hauseigenem Bowling.

Schon im Eingangsbereich zum hoteleigenen Wellness-Zentrum empfängt einen die entspannende Atmosphäre. Denn hier wird durch ein separates Kinderbecken ein relaxtes Badeerlebnis für die Erwachsenen garantiert. Die Kleinen dürfen im kindergeeigneten Becken spielen, während man sich bei einem Saunagang durch das große Angebot an Saunen probiert, im beheizten Hallenbad mit Whirlpool und Springbrunnen badet oder im exklusiven Wellness-Center erholt.

Das Wellnesshotel in Südholland: Restaurant, Hotel & Spa Savarin



Nicht nur die ruhige Lage im Stadtpark von Rijswijk in Südholland macht das Restaurant, Hotel & Spa Savarin zu einer wahren Oase der Entspannung. Denn besonders das Wellnesscenter des Hotels und die perfekte Ausgangslage für einen Ausflug an den Strand von Scheveningen verzaubern Wellness-Verliebte und Strandfreunde gleichermaßen.

Jedes der edlen Zimmer hat eine andere Wandmalerei im historischen Stil und macht somit den Aufenthalt in diesem Luxushotel zu einem einzigartigen Erlebnis.

Die Wellness-Einrichtungen des Hotels locken einen raus aus dem charmanten Hotelzimmer und rein in ein entspannendes Bad im großen Wasserbacken oder im sprudelnden Whirlpool, zu einem Gang in die Sauna oder in das türkische Dampfbad. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit erholsamen Behandlungen im hoteleigenen Schönheitssalon mit Hammam, Lichttherapie-Dusche und Massagen auszuprobieren.

Erholung im City Resort Hotel Leiden

Dieses Luxushotel in Südholland befindet sich im zehnten Stock eines beeindruckenden Gebäudes mit gläserner Fassade und moderner Architektur – ein ganz besonderer Blickfang. Durch den Stelzenbau des Gebäudes hat man einen wunderschönen Panoramablick über die Dächer der historischen Stadt Leiden.

Doch dieses 5-Sterne-Hotel hat weit mehr zu bieten als lediglich eine imposante Erscheinung. Denn auf der elften Etage befindet sich das Wellnessresort Leiden. Dieser Wellnessbereich ist ein Bestandteil der luxuriösen Hotel-Ausstattung. Hier findet man neben einer Panoramasauna, einem Panoramaruheraum und einem Pool mit tollem Ausblick auch jede Menge weiterer Wellness- und Beautyfaszinationen. Vom City Resort Hotel Leiden aus ist man nach einer 15-minütigen Bahnfahrt in den Dünen des Nordseebades Scheveningen bei Den Haag.

Bild: pixabay.com, hartXpert, 1532399