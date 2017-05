Weltreise an einem Tag im Ruhrgebiet

Löwe, Eisbär und Orang-Utan – um die vielfältige Tierwelt aus fernen Ländern kennenzulernen, muss man nicht in ein Flugzeug steigen. Im Herzen des Ruhrgebietes können drei Kontinente an einem Tag besucht werden: Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen startet in die neue Saison und ermöglicht großen und kleinen Zoo-Besuchern auf 30 Hektar spannende Begegnungen mit über 900 Tieren.

Mitten in der Wildnis

Ob Grassavanne, Tropenparadies oder die raue Bergregion – die Landschaften von Alaska, Afrika und Asien wirken authentisch und haben nahezu unsichtbare Grenzen. Auf diese Weise kommen die Besucher auf Tuchfühlung mit der Wildnis und ihren faszinierenden Bewohnern. Für besondere Augenblicke mit den Akrobaten unter Wasser sorgt beispielsweise ein Tunnel unterhalb der größten Seelöwenanlage Europas.

Zusätzliche Attraktionen wie das Alaska Ice Adventure, eine Motion-Ride-Simulation von der Polarregion bis zum Küstenregenwald, das rasante Virtual-Reality-Spiel, bei dem entlaufene Tiere gerettet werden müssen, oder die Rundfahrt auf dem Afrika-See mit der African Queen machen die Abenteuerreise für Groß und Klein zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Unter www.zoom-erlebniswelt.de gibt es weitere Informationen zu den Angeboten.

Hinter die Kulissen blicken

Wie viel Fleisch frisst ein Tiger, warum machen die Erdmännchen „Männchen“ und woher kommt die rosa Farbe der Flamingos? Diese und andere Fragen beantworten gerne die Zoolotsen bei ihrer 90-minütigen Erlebnisexpedition durch die Tierwelten Alaska, Afrika und Asien. Auf diese Weise erfahren die Besucher Spannendes und Unterhaltsames über die weitläufigen Reviere, die Ansprüche der Tiere an ihre „Schlafzimmer“ oder über die Lieblingsspeisen der Zoobewohner. Auch Hintergründe zur landestypischen Architektur oder zur Entstehung des Zoos werden erläutert.

Wer darüber hinaus einmal selbst mit anpacken möchte, um beispielsweise den Stall auszumisten oder zu füttern, kann einen Schnupperkurse als Tierpfleger buchen. Technikbegeisterte Kids können ihren Ausflug in die tierische Erlebniswelt mit der 360-Grad-App noch abenteuerlicher gestalten. Raffinierte Quizfragen sowie lehrreiche Videos und Spiele lassen sie zu echten Tier-Profis werden. Noch vernetzter wird es dank der neuen Beacon-Technologie, die kurze Infos direkt auf das Smartphone transportiert – so wird beim Zoobesuch Wissen spielerisch und unterhaltsam vermittelt.(djd).

Foto: djd/ZOOM Erlebniswelt