Ranking von Tripadvisor: Das sind die beliebtesten Familienhotels

Die Sonnenstrahlen am Anfang des Jahres erquicken nicht nur Geist und Gemüt, sondern wecken auch die Reiselust. Mit dem Frühlingsbeginn zieht es die ganze Familie raus aufs Land, in andere Städte und am besten in ein familienfreundliches Hotel.

Was am meisten gebucht und am besten bewertet wird

Bewertungen und Buchungsinteresse: Das sind die Kriterien anhand derer das Portal Tripadvisor seine Rankings erstellt. Da die Seite von Millionen Urlaubslustigen besucht wird, hat die Hitliste durchaus Relevanz. Zwar kann man hier keine Geheimtipps erwarten, aber auch keine Fehltritte. Denn die Masse irrt nicht.

Neben Rankings der schönsten Strände und Museen vergab die Seite auch in der Kategorie Familienhotels ihre Traveller’s Choice Awards 2017. Sogar drei Hotels aus Deutschland sind dabei. Die Top Ten im Überblick:

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel (Ortisei, Italien) Club Aida (Marmaris, Türkei) Sani Beach (Sani, Griechenland) Legoland Feriendorf (Gunzburg, Deutschland) Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa (Belek, Türkei) Kinderhotel Oberjoch (Oberjoch, Germany) Holiday Village Rhodos (Kolimbia, Griechenland) Hotel Piz Galin (Andalo, Italien) Olympic Lagoon Resort Paphos (Paphos, Zypern) Royal Son Bou Family Club (Son Bou, Spanien)

Auch Österreich ist im Ranking vertreten

Weiter hinten auf Platz 23 rangiert das Hotel „Bell Rock“ im Europa-Park Rust. Mit dem Leading Family Hotel & Resort Alpenrose in Lermoos ist auch Österreich im Ranking vertreten, und zwar auf Platz 24.

Bild: Pixabay, 2016308, arthurgalvao