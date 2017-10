Black Jack und Baccara in Brüssel: Casinos in Belgien

Wer sich gern in der Atmosphäre eines Spielcasinos aufhält, der sollte sich einen Besuch im Brüsseler „Viage-Casino“ nicht entgehen lassen – es ist die größte Spielbank Belgiens. Aber auch nahe der deutschen Grenze lohnt es sich, einmal bei einem belgischen Casino vorbeizuschauen.

Wem Kurzreisen zum Spielen nach Belgien oder anderswo hin nicht so zusagen, muss trotzdem nicht auf den Thrill beim Glücksspiel verzichten. Online kann man heute überall spielen – einschlägige Portale machen es einem leicht, „sein“ Online-Casino zu finden. Nützliche Tipps für Online-Spieleneulinge gibt es oft noch dazu, wenn man sich doch mal auf einen Trip im Vorfeld vorbereiten möchte. Hier haben wir ein paar der authentischsten und einzigartigsten Casinos aufgelistet:

Die größte Spielbank des Landes

Das „Viage Casino“ in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist von vielen Gebäuden umgeben, die zum Hauptquartier der Europäischen Union (EU) gehören. Im Viage wird Blackjack an drei Tischen und amerikanisches Roulette an neun Tischen geboten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Baccara und Punto Blanco zu spielen. Auch Poker-Fans kommen hier auf ihre Kosten: Im Viage-Casino finden täglich Turniere statt. Gespielt werden Omaha Poker und Texas Hold’em. Wer mehr Freude am Spielautomaten hat, findet natürlich auch eine große Auswahl.

Belgische Casinos an der Grenze zu Deutschland

Wer in der Nähe der belgischen Grenze lebt, kann auf die Schnelle mal ein Spielchen beim Nachbarn wagen – zum Beispiel in Spa. Die bereits zur Römerzeit für ihre heilsamen Mineralwasserquellen bekannte Stadt in den Ardennen besitzt ein Casino, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1763 zurückgehen – es gehört damit zu den ältesten Casinos der Welt. Roulette wird im „Casino de Spa“ auf zwei wundervollen alten Tischen gespielt, daneben gibt es Black-Jack-Tische und Pokerrunden, bei denen jeder Gast mitmachen kann. Wer zwischendurch mal eine Pause machen und sich stärken möchte, kann dies im Restaurant des Casinos tun – es besitzt eine große Terrasse, von der man eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt hat.

Roulette und Black Jack in Liège

Eine andere belgische Spielbank nahe der Grenze zu Deutschland ist das „Grand Casino“ in Chaudfontaine-Liège. Der alte Kurort liegt in der Wallonie, in der Provinz Lüttich. Das Casino des Orts ist recht klein und beherbergt zwei Spieltische, an denen Roulette und Black Jack gespielt werden kann. Gespielt wird an den Tischen bis morgens um fünf Uhr, geöffnet ist das Grand Casino 24 Stunden täglich. Für das „kleine Spiel“ hält das Casino 130 Spielautomaten bereit.

Spielen am Ufer der Maas

Etwas weiter im Land liegt die Stadt Namur, in der sich das „Grand Casino de Namur“ befindet. In einem repräsentativen Altbau am Ufer des Flusses Maas wird an vielen Tischen gespielt – French Roulette ebenso wie English Roulette, Black Jack, Craps sowie Bingo. Außerdem finden im „Grand Casino de Namur“ regelmäßig Poker-Turniere statt. Auch für das Spielen an Automaten findet sich reichlich Gelegenheit: Das Casino besitzt 39 Tische für elektronisches Roulette sowie 220 Spielautomaten.

Bild: Pixabay, 1030852, Free-Photos